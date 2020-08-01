Трамп отчитался о доходах за прошлый год

Управление по правительственной этике США опубликовало отчет о состоянии финансовых дел президента Дональда Трампа по итогам прошлого года. Согласно документу, бизнес главы государства принес в 2019-м $446 млн.

Таким образом доходы компаний Трампа выросли на 2,6%, передает «РИА Новости». Вместе с тем прибыль курорта в Мар-а-Лаго снизилась до $21,4 млн, как и прибыль отела в Вашингтоне (до $40,5 млн).

На продаже своего особняка в Беверли-Хиллз президент США заработал $13,5 млн.

В основном доходы главы государства строятся на недвижимости. Он руководил девелоперской компанией, выстроенной его отцом.

Кроме того, в 2019 году Трамп получил $100 тысяч в качестве гонорара за книгу «Искусство заключать сделки», почти $78 тысяч пенсии от Премии гильдии киноактеров и пенсию Американской федерации артистов телевидения и радио в размере $8,7 тысячи.

Напомним, что по закону действующий президент США не может иметь бизнес. В случае с Трампом компании оформлены на трастовые фонды и управляются членами его семьи. Как обеспеченный человек президент отказался от зарплаты.