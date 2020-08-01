Следком предъявил обвинение жене рэпера Картрайта

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Следственный комитет предъявил Марине Кохал обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). СКР будет требовать ареста женщины.

Тело артиста в расчлененном виде было обнаружено в квартире одного из домов на Невском проспекте Санкт-Петербурга, «при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления СКР.

По версии следствия, не позднее 29 июля между женой рэпера и им самим произошел конфликт. В результате она «неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

Далее Марина Кохан решила избавиться от тела, для чего расчленила его.

Напомним, что части тела рэпера были обнаружены 30 июля. Его жена утверждала, что Картрайт умер от передозировки, а она испугалась «позорной» для артиста смерти и решила скрыть его кончину.