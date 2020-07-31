Кремль надеется на скорое освобождение россиян, задержанных в Белоруссии

Кремль ожидает, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян отпустят на свободу в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, информации о обоснованиях задержания граждан не было предоставлено. «Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал он.

Также в Кремле вызывает беспокойство факт отсутствия предоставления консульского доступа к задержанным. Пресс-секретарь президента РФ не ответил на вопрос о том, считают ли в Москве данное дело политически мотивированным. Он подчеркнул, что пребывание российских граждан «не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», они не совершили ничего противозаконного.

«Контактов двух президентов [после задержания граждан РФ в Белоруссии] не было, они пока не созванивались», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что в настоящее время необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.

Также Песков подчеркнул, что Россия надеется на максимально успешное проведение выборов в Белоруссии 9 августа и не намерена вмешиваться в них. «Белоруссия — это наш союзник, мы, конечно, хотим, чтобы [избирательная] кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не планируем», — сказал он.

Ранее стало известно о возможности правоохранительных органов Украины запроса экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

