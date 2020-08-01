Активы российских банков в реальном выражении показали максимальный рост за 6 лет

По данным Центробанка за январь — июнь 2020 года активы российских банков в реальном выражении выросли на 6,8%. Таким образом, динамика роста показала лучший результат с 2014 года.

Эксперты отмечают, что максимальный рост обусловлен последствиями пандемии коронавируса. Правительство пообещало дополнительные меры поддержки, а банки получили дополнительную ликвидность для предотвращения финансового кризиса, пишет «РИА Рейтинг».

Также аналитики обратили внимание, что во втором квартале этого года ЦБ не отозвал ни одной банковской лицензии. В целом же с начала года были принудительно отозваны только 7 лицензий у банков и небанковских кредитных организаций и еще 29 банков сдали свои лицензии в добровольном порядке.

Ранее российские банки предложили списывать деньги за обслуживание или в пользу кредита со счетов, по которым долгое время не проводились транзакции.

