В Казани суд на две недели закрыл кафе «Шаурма на углях»

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных правил в казанском кафе «Шаурма на углях» на улице Ломжинская. Суд приостановил деятельность заведения на 15 суток.

По данным ведомства, на кафе пожаловался житель дома, расположенного рядом с кафе. Его не устроил дым от мангала, тянувшийся к жилому дому.

Проверка показала, что в заведении действительно нарушается ряд санитарных норм, касающихся правильной работы вытяжки. Кроме того, кафе расположено в 17,7 м от дома, тогда как по нормативам заведения общепита должны находиться не менее чем в 50 м.

Ранее сообщалось, что в центре Казани суд закрыл кафе «Гурме» на три месяца. Причиной стали нарушения, связанные с канализацией.