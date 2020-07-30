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В Казани приостановили работу кафе «Гурме»

23:37, 30.07.2020
В Казани приостановили работу кафе «Гурме»
Фото: google.com/maps / скриншот

Вахитовский райсуд Казани закрыл на 90 суток кафе «Гурме» на улице Муштари. Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности заведения.

По данным ведомства, канализация кафе, находящегося на первом этаже жилого дома, в подвале объединялась с общей канализацией. По закону они должны быть раздельными, поясняет пресс-служба татарстанского управления Роспотребнадзора.

«По выявленным нарушениям составлены протокол на юридическое лицо ООО «Вкусная еда», осуществляющего деятельность в кафе «Гурме», по ст. 6.4 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности вышеуказанного кафе», — подчеркивается в сообщении.

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