В Казани приостановили работу кафе «Гурме»

Вахитовский райсуд Казани закрыл на 90 суток кафе «Гурме» на улице Муштари. Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности заведения.

По данным ведомства, канализация кафе, находящегося на первом этаже жилого дома, в подвале объединялась с общей канализацией. По закону они должны быть раздельными, поясняет пресс-служба татарстанского управления Роспотребнадзора.

«По выявленным нарушениям составлены протокол на юридическое лицо ООО «Вкусная еда», осуществляющего деятельность в кафе «Гурме», по ст. 6.4 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности вышеуказанного кафе», — подчеркивается в сообщении.