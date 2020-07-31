В российском футболе больше не будут отменять матчи из-за коронавируса у игроков

Клубы Российской премьер-лиги одобрили поправки, которые были внесены в регламент организации.

Так, начиная со следующего сезона переносы матчей из-за заражения футболистов вирусом COVID-19 больше осуществляться не будут. В лиге решение приняли, однако его еще нужно будет утвердить в бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

Напомним, что в марте после 22 туров был прерван предыдущий чемпионат России по футболу. Оставшиеся 8 туров доигрывали начиная с середины июня. Несколько матчей откладывали на резервные даты или отменяли из-за коронавируса в стане некоторых команд. Почти всегда решения принимались по-разному: например, ФК «Уфа» не перенес и не пропустил ни одной игры, а «Ростов» был вынужден играть с «Сочи» юношеским составом.



Новый сезон РПЛ стартует уже 8 августа.

