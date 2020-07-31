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В российском футболе больше не будут отменять матчи из-за коронавируса у игроков

18:22, 31.07.2020
В российском футболе больше не будут отменять матчи из-за коронавируса у игроков
Фото: premierliga.ru

Клубы Российской премьер-лиги одобрили поправки, которые были внесены в регламент организации.

Так, начиная со следующего сезона переносы матчей из-за заражения футболистов вирусом COVID-19 больше осуществляться не будут. В лиге решение приняли, однако его еще нужно будет утвердить в бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

Напомним, что в марте после 22 туров был прерван предыдущий чемпионат России по футболу. Оставшиеся 8 туров доигрывали начиная с середины июня. Несколько матчей откладывали на резервные даты или отменяли из-за коронавируса в стане некоторых команд. Почти всегда решения принимались по-разному: например, ФК «Уфа» не перенес и не пропустил ни одной игры, а «Ростов» был вынужден играть с «Сочи» юношеским составом.

Новый сезон РПЛ стартует уже 8 августа.

СпортФутбол Татарстан
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