Татарстанцев ожидают грозы, шквалистый ветер и до +24°С

В субботу, 1 августа, ожидается дождливая погода. По прогнозам, локально дожди будут сильными, местами возможна гроза.

Ветер юго-западный, южный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Местами ветер может усиливаться до 14 м/с, при грозе — до 15—20 м/с. На вечер субботы метеорологи допускают шквалистый ветер до 19—24 м/с.

Днем температура воздуха достигнет 19—24 градусов тепла. В Казани она составит от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +21°С до +24°С.