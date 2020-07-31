Посетители казанского зоопарка сообщили о смерти тигра
Посетители Казанского зооботсада сообщили, что в зоопарке скончался тигр. Читатель «Реального времени» прислал запись, на котором животное лежит в своей клетке.
Он утверждает, что тигр не дышал довольно продолжительное время.
«Люди всполошились, говорят работникам, у вас тигр умер, не дышит. Они агрессивные, забегали, начали огораживать клетку пластиком», — передает очевидец.
Дозвониться в приемную зоопарка, а также руководству не удалось.
Напомним, в октябре 2017 года в казанском зоопарке скончался последний снежный барс. Первого барса зооботсаду в 2005 году подарил Минтимер Шаймиев.ОбществоПроисшествия Татарстан
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