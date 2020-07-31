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Посетители казанского зоопарка сообщили о смерти тигра

17:11, 31.07.2020
Посетители казанского зоопарка сообщили о смерти тигра

Посетители Казанского зооботсада сообщили, что в зоопарке скончался тигр. Читатель «Реального времени» прислал запись, на котором животное лежит в своей клетке.

Он утверждает, что тигр не дышал довольно продолжительное время.

«Люди всполошились, говорят работникам, у вас тигр умер, не дышит. Они агрессивные, забегали, начали огораживать клетку пластиком», — передает очевидец.

Дозвониться в приемную зоопарка, а также руководству не удалось.

Напомним, в октябре 2017 года в казанском зоопарке скончался последний снежный барс. Первого барса зооботсаду в 2005 году подарил Минтимер Шаймиев.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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