В России разрешили вырубку леса у Байкала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий без экологической экспертизы.

Против подписания документа много раз выступали экозащитники. По мнению Путина, особый статус Байкала предъявляет требования, которые часто оборачиваются избыточными ограничениям.