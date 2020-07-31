В России разрешили вырубку леса у Байкала
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий без экологической экспертизы.
Против подписания документа много раз выступали экозащитники. По мнению Путина, особый статус Байкала предъявляет требования, которые часто оборачиваются избыточными ограничениям.Общество
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