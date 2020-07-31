Один из самых результативных защитников российского хоккея объявил о завершении карьеры

Бывший игрок «Салавата Юлаева» Кирилл Кольцов в 37 лет официально объявил о завершении своей игровой карьеры:

— Хотел бы поблагодарить руководство «юлаевской» команды за предоставленную возможность вернуться в клуб и город, который стал для меня за время моей игровой карьеры практически родным. Буду трудиться в уфимской системе старшим тренером по развитию молодежи.

Ранее «Реального время» сообщало, что бывшим игрокам «Салавата Юлаева», защитникам Кольцову и Щитову, было сделано предложение о работе в системе башкирского клуба. Оба хоккеиста в это межсезонье завершили свои карьеры игроков.

— Спасибо всем партнерам, с которыми я играл. Всем тренерам, обслуживающему персоналу. Пусть с некоторыми тренерами у меня не сложилось, но это тоже полезный опыт. Разумеется, благодарен болельщикам и, конечно, моим близким. Было тяжело, весело и интересно пройти этот путь, — заявил Кольцов «Чемпионату».

Отметим, что последним клубом в яркой карьере хоккеиста стал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Кольцов является уроженцем Челябинска, свою карьеру начал в конце 90-х в омском «Авангарде». В Уфу перебрался в 2007 году. С «Салаватом Юлаевым» он дважды становился чемпионом России (2008, 2011). Не раз признавался лучшим защитником чемпионата. Является одним из самых результативных игроков обороны в истории российского хоккея. На его счету более ста голов в чемпионатах России, а также превзойденный рекорд Вячеслава Фетисова по количеству набранных очков за карьеру.