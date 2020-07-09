Бывшие игроки «Салавата Юлаева» получили предложения работать в тренерской системе клуба

По информации «Реального времени», предложение о тренерской работе в системе хоккейного «Салавата Юлаева» этим летом получили сразу два бывших хоккеиста башкирского клуба. Уроженец Уфы Никита Щитов этой весной официально завершил свою игровую карьеру в возрасте 36 лет и намерен сосредоточиться на скаутской деятельности. Скорее всего, он станет скаутом своей последней команды в карьере, «Сочи». На предложение «Салавата» бывший защитник ответил отказом.

Также предложение о работе поступило двукратному чемпиону в составе уфимцев, еще одному защитнику, Кириллу Кольцову. Еще совсем недавно агент хоккеиста заверял, что 37-летний Кольцов не завершил свою карьеру и находится в поиске команды. Если летом он не найдет себе новый клуб, то уже осенью может стать тренером При этом к основной команде он не будет иметь никакого отношения, а станет работать с защитниками разных возрастов во всей вертикали уфимского хоккея.



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