Источник: Сергей Рыжиков перейдет в «Тамбов»

Бывший вратарь казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в ближайшее время станет игроком «Тамбова». Об этом сообщает футбольный инсайдер Сергей Егоров в своем телеграм-канале «Футбольный Биги».

— «Тамбов», из которого в «Ахмат» уходит вратарь Шелия, подпишет, с большой долей вероятности, голкипера Рыжикова, игравшего в последние годы в Самаре, — сообщает источник.

Напомним, что 39-летний Рыжиков покинул казанский «Рубин» в 2018 году и стал основным вратарем самарских «Крыльев Советов», за который провел в общей сложности 43 игры. Зимой основным голкипером самарцев стал Евгений Фролов, Рыжиков отправился в запас. На прошлой неделе «Крылья» объявили о том, что Сергей покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

Большое интервью Рыжикова «Реальному времени» можно прочитать здесь.