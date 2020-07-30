В «ковидные каникулы» участников серого рынка труда Татарстана пересчитали пофамильно

«Если идет какой-то скрытый доход, это становится известно»



О денежной поддержке, которую получили в Татарстане во время пандемии семьи с детьми и безработные, растущем спросе на рынке труда и о том, как пандемия сыграла роль прожектора, высветившего истинную ситуацию на сером рынке труда, рассказывала сегодня на брифинге в кабмине министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

— На 2020 год планировалась выплата различных пособий — порядка 22 млрд рублей, но в связи с сегодняшней ситуацией и распространением коронавирусной инфекции эта сумма увеличилась только по линии выплат семьям с детьми — более чем на 6,5 миллиарда, — сообщила она. — Кроме того, продолжаются массовые выплаты по пять тысяч, по десять тысяч… Порядка 16 миллиардов плюсом прошли по линии Пенсионного фонда… В нашей республике меры поддержки охватили более 700 тысяч детей в возрасте до 16 лет.

Более подробно Зарипова рассказала о поддержке малоимущих семей с детьми: 23710 семей с доходом на одного человека до двух прожиточных минимумов получили в 2020 году ежемесячную выплату в 9373 рубля на первого ребенка. С 1 июня, сообщила она, также начислены выплаты в размере 4686,5 рубля 27388 получателям — детям от трех до семи лет в семьях с доходом на человека меньше прожиточного минимума (9450 рублей).

Однако, по словам министра, в последней группе выплаты получили не все претенденты:

— Порядка 38 процентов получили отказ в связи с превышением порога доходов и доставлением недостоверных сведений. Мы впервые в своей практике столкнулись с отказами в столь массовом масштабе, и я хочу предупредить: оформление выплат идет достаточно просто, по одному только заявлению, но взаимодействуем мы с шестнадцатью ведомствами, и если идет какой-то скрытый доход, это становится известно.

По линии ПФР продолжаются «коронавирусные» выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей, сказала глава ведомства. Сейчас на выплату в сумме 10 тысяч рублей претендуют 763939 детей, и 99 процентов из них ее получили.

«Это подстегнуло мам принимать решения»

Министр труда особо подчеркнула эффект от мер поддержки из бюджета республики, оказываемых в 2018—2020 годах семьям с детьми на селе:

— 4665 женщин в возрасте до 25 лет получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 945 женщин в возрасте до 29 лет — единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка… По итогам 2019—2020 годов это привело к увеличению количества рождений детей на селе на шесть процентов. Это подстегнуло мам принимать решения о рождении ребенка.

Особенно отличились в этом плане, с рождением первых детей, Алькеевский, Арский, Буинский, Балтасинский, Кайбицкий районы, а с рождением третьих — Агрызский, Алексеевский, Балтасинский, Алькеевский, Рыбно-Слободский, Спасский районы.

Все на работу!

Ситуация на рынке труда нормализуется, сообщила министр, а количество вакансий даже превысило «доковидное». Резко вырос спрос работодателей на рабочую силу на производстве (42% от общего спроса), в строительстве (13%), в сфере транспорта (6%).

Но налицо две тенденции: работодатели предлагают более низкие зарплаты, чем до пандемии, а вакансии в Татарстане активно заполняют жители соседних регионов. Активнее всего сейчас стараются трудоустроиться те, кто потерял работу из-за закрытия предприятий во время самоизоляции. А часть населения расслабилась и не торопится уходить с «летних каникул», рассчитывая прожить на повышенное в связи с пандемией пособие по безработице.

Численность предполагаемых к увольнению работников в июле — сентябре значительно меньше, чем в мае: 2937 против 3928. В простое сейчас находятся всего 14290 человек (в мае было 20979). На удаленке трудятся 59352 человека (в мае их было 67544).

Серый рынок труда «открыл личико»

С 1 апреля по 24 июля численность безработных в Татарстане выросла в 6 раз — на 62 390 человек (с 12 365 безработных на 01.04.2020). А количество вакансий на работающих предприятиях немного уменьшилось — с 38860 до 38462.

Отвечая на вопросы «Реального времени», все ли зарегистрированные безработные реально потеряли работу во время пандемии и какая часть из них не работала официально, но встала на учет теперь, Зарипова сообщила, что «из тени» вышли порядка 40 процентов от всех зарегистрированных в этом году безработных — порядка 40 тысяч человек:

— Теперь мы их всех видим пофамильно.

По ее словам, работники серого рынка массово «засветились» в том числе и потому, что размер минимального пособия по безработице в условиях коронавирусной пандемии вырос с полутора тысяч до 4,5 тыс. рублей.

— 9 тысяч стоявших на учете в качестве безработных трудоустроены и приступили к работе, — сообщила Эльмира Зарипова в ответ на вопрос «Реального времени», сколько безработных реально было трудоустроено центрами занятости в период пандемии.

Инна Серова