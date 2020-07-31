В Казани идет реставрация в художественном училище имени Фешина
В Казани планируют завершить ремонтно-реставрационные работы в художественном училище им. Н. Фешина в 2022 году. Об этом рассказали в ГИСУ РТ.
Работы в южном крыле художественного училища планируют завершить в марте 2021 года. В северном крыле ремонт продлится до середины 2022 года. Сейчас работы выполняются на сумму 400 млн рублей, но общая сумма затрат будет ясна по завершению.
«Мы предполагаем полностью завершить ремонтно-реставрационные работы в 2022 году», — передает слова представителя ГИСУ РТ РБК.
Ранее сообщалось, что «Белая мечеть» в Казани готовится к реставрации.
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