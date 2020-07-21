«Белая мечеть» в Казани готовится к реставрации
«Мечеть Ново-Слободская», она же «Белая мечеть», будет обновлена. Как сообщает Духовное управление мусульман РТ, сейчас организация в тесном сотрудничестве с Комитетом РТ по охране культурного наследия готовит техническую документацию для проведения реставрационных работ в здании.
Также от имени имам-хатыйба мечети в адрес председателя Комитета РТ по ОКН направлено предложение о размещении на территории мечети дополнительного сооружения. В нем предполагается разместить кухню с обеденным залом, санузлы и комнату для омовения. В настоящий момент обсуждается возможность реализации данного предложения, так как строительство допкорпуса требует изменения границ закрепленной территории ОКН.
Кроме того, приходом мечети поставлен вопрос сноса пристроев, которые не являются исторической частью здания, а построены уже в постреволюционный период. Работы по подготовке проектно-сметной документации ремонтно-реставрационных работ продолжатся после принятия решения по данным вопросам.
Справка
«Белая мечеть» (сейчас среди краеведов получило распространение название «Урта Таш» построена на месте прежней деревянной в 1801-1805 годах на средства купца Ракый бая из деревни Урнашбаш. Постановлением ЦИК Татреспублики от 11 апреля 1929 года мечеть была закрыта и использовалась не по назначению (здесь размещалась татарская школа, меховой цех). В 1930-е годы разобран минарет мечети, сделаны перепланировка здания и пристрой к восточному и южному фасадам. Долгое время здание мечети находилось на территории мехобъединения «Мелита». Постановлением Совета министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 здание мечети было взято под государственную охрану как памятник архитектуры. В 1998 году был поднят вопрос о возвращении здания бывшей мечети мусульманам. Здание мечети с 2013 года является собственностью Централизованной религиозной организации — Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В 2013 г. предоставлено в безвозмездное пользование Приходу мечети «Ново-Слободская». На сегодняшний день имам-хатыйбом мечети является Фарид хазрат Салман.
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