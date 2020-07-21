«Белая мечеть» в Казани готовится к реставрации

«Мечеть Ново-Слободская», она же «Белая мечеть», будет обновлена. Как сообщает Духовное управление мусульман РТ, сейчас организация в тесном сотрудничестве с Комитетом РТ по охране культурного наследия готовит техническую документацию для проведения реставрационных работ в здании.

Также от имени имам-хатыйба мечети в адрес председателя Комитета РТ по ОКН направлено предложение о размещении на территории мечети дополнительного сооружения. В нем предполагается разместить кухню с обеденным залом, санузлы и комнату для омовения. В настоящий момент обсуждается возможность реализации данного предложения, так как строительство допкорпуса требует изменения границ закрепленной территории ОКН.

Кроме того, приходом мечети поставлен вопрос сноса пристроев, которые не являются исторической частью здания, а построены уже в постреволюционный период. Работы по подготовке проектно-сметной документации ремонтно-реставрационных работ продолжатся после принятия решения по данным вопросам.