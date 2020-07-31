Собчак рассказала, как смогла попасть на Первый канал

Фото: скриншот

Телеведущая Ксения Собчак дала интервью Алексею Пивоварову, для его YouTube-канала «Редакция». Она рассказала, как ей удалось попасть на Первый канал.

Собчак начала с того, что еще за год до выборов президента РФ (2018) она обговаривала с руководством Первого канала запуск шоу. В переговорах участвовали Константин Эрнст и Николай Картозия (гендиректор телеканала «Пятница»).

«Константин Львович заинтересовался, я принесла «пилот», он говорит: «Слушай, ну я не знаю на сколько щас вообще возможно тебя вернуть на телевидение, ты же в черных списках», — начала телеведущая.

Однако решив участвовать в выборах президента страны Собчак поняла, что не сможет вести передачу.

Вернуться к проекту журналистка решила через полтора года.

«В начале все это согласовалось. А дальше, я готовлюсь к съемке, мы выпускаем ролики на Первом канале, в ванной […]. Выходит реклама. Анонсируется время выхода. Я еду на съемку — мне звонит продюсер и говорит: «Ксения не приезжайте, съемка отменяется», — поделилась Собчак.

Она не стала отвечать, кто был против ее появления на Первом канале, но сказала: «у тебя хорошие источники», когда Алексей Пивоваров предположил, что это мог быть первый замглавы Администрации президента Алексей Громов.