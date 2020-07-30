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Зеленский предложил сделать Курбан-байрам и Хануку государственными праздниками

22:29, 30.07.2020
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам и Хануку государственными праздниками
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в стране шесть новых государственных праздников. Все они являются религиозными.

Зеленский поручил украинскому кабмину проработать вопрос о присвоении статуса государственных таким праздникам как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Таким образом украинский президент рассчитывает обеспечить конституционные права и разные возможности для граждан, передает RT.

Напомним, завтра ранним утром мусульмане начнут празднование Курбан-байрама. В России трансляцию праздничной молитвы и проповеди будут вести телеканалы «Россия 1» и «360».

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