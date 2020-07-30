Зеленский предложил сделать Курбан-байрам и Хануку государственными праздниками
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в стране шесть новых государственных праздников. Все они являются религиозными.
Зеленский поручил украинскому кабмину проработать вопрос о присвоении статуса государственных таким праздникам как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.
Таким образом украинский президент рассчитывает обеспечить конституционные права и разные возможности для граждан, передает RT.
Напомним, завтра ранним утром мусульмане начнут празднование Курбан-байрама. В России трансляцию праздничной молитвы и проповеди будут вести телеканалы «Россия 1» и «360».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым