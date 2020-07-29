Телеканал «Россия 1» будет транслировать празднование Курбан-байрама

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Телеканалы «Россия 1» и «360» покажут Курбан-байрам. Они будут транслировать проповедь и праздничную молитву из московской мечети.

«Мы договорились с правительством Московской области, что трансляция праздничной молитвы начнется в 7 утра на телеканале «360». А в 9 утра начнется трансляция на телеканале «Россия 1». Мы все будем дублировать на своих информационных ресурсах — официальном сайте и YouTube-канале», — рассказал муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Он напомнил, что богослужение пройдет только в Соборной мечети в Москве, передает «РИА Новости».

В Казани при праздновании Курбан-байрама будут действовать 15 мест для жертвоприношения.

