Марина Чайка смогла развестись с сыном бывшего генпрокурора

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мировой суд в Москве расторг брак сына генпрокурора РФ Артема Чайки. Его жена Марина Чайка еще не знает, сможет ли она забрать детей.

Решение о проживании несовершеннолетних детей с одним из родителей будет рассматриваться отдельно, передает «Медуза».

Напомним, что 28 июля в Сети появилось видеообращение Марины Чайка, в котором она рассказала, как пытается добиться развода. По ее словам, сын Юрия Чайки не возвращает ей паспорт. Также он якобы угрожал ей забрать детей и запретить матери видеться с ними.

В 2017 году американская компания обвиняла Артема Чайку в рейдерском захвате ОАО «Павловскгранит». А в 2015 году оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что сын генпрокурора (на тот момент) через бизнес партера имеет связь с верхушкой «банды Цапков».