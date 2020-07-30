Новости происшествий

20:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Михаилу Ефремову продлили домашний арест до конца января 2021 года

18:53, 30.07.2020
Михаилу Ефремову продлили домашний арест до конца января 2021 года
Фото: wikimedia.org / Putnik

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Домашний арест продлен на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд. Предыдущий срок домашнего ареста актера заканчивается 9 августа.

Также суд отказал актеру в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Авария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня вечером. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем