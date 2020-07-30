Михаилу Ефремову продлили домашний арест до конца января 2021 года

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Домашний арест продлен на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд. Предыдущий срок домашнего ареста актера заканчивается 9 августа.

Также суд отказал актеру в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Авария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня вечером. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице.