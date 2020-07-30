Песков посоветовал российским СМИ перестать смотреть YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ «не зависеть от западных платформ» после блокировки youtube-канала российской телекомпании «Царьград ТВ».

По его словам, любая западная платформа является частной. Поэтому она может выкинуть «за шкирку» в любую секунду. Песков отметил, что к подобным ресурсам стоит относиться как к ресурсу с низкой степенью доверия, передает «Интерфакс».

Ранее «Царьград ТВ» сообщил, что его аккаунт в YouTube заблокировали в ночь на 28 июля. В телекомпании заявили, что представители сервиса не объяснили причин блокировки и отказались от диалога.

В пресс-службе Google информагентству рассказали, что аккаунт «Царьграда» заблокировали в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.

«Царьград ТВ» — интернет-телеканал, основанный в 2015 году. Он позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Его основатель, бизнесмен Константин Малофеев, с конца 2014 года находится под санкциями США из-за Донбасса.

В прошлом году YouTube заблокировал канал тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из-за «серьезных нарушений».

