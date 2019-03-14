YouTube заблокировал канал Зеленского из-за «серьезных нарушений» условий использования видеохостинга

YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщают «Украинские новости».

Аккаунт Зеленского заблокировали из-за «серьезных нарушений» условий использования YouTube, сообщает Газета.ru. В штабе Зеленского причины блокировки пока не сообщают.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, бизнесмен Владимир Зеленский заявил, что правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело. Он убежден, что это сделано для оказания давления. Зеленского обвиняют в отмывании доходов. Также он рассказал, что вскоре будет возбуждено еще одно дело уже по факту ДТП. «Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня… Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека… Это уже предел», — заявил Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.