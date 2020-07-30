В Татарстане проведено 5 060 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию

Фото: Реальное время

В Татарстане проведено 5 060 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено 448 тысяч исследований, такие данные озвучил Роспотребнадзор Татарстана. Охват тестированием составил 129,3 человека на 100 тыс. населения.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, на территории России зарегистрировано 35 тест-систем на диагностику, 39 тест-систем на антитела и 12 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.



Напомним, что в РТ выявлено 5 569 заболевших коронавирусом.



Ранее Авдонина заявила, что отдыхающим в детских лагерях справка об отсутствии COVID-19 не нужна. При этом необходима справка об отсутствии контакта с коронавирусными больными.

