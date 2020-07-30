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В Казани полицейские задержали мужчину, укравшего электросамокат сервиса проката

11:59, 30.07.2020
В Казани полицейские задержали мужчину, укравшего электросамокат сервиса проката
Фото: Реальное время

В Казани в отдел полиции обратился представитель сервиса проката с заявлением по факту кражи электросамоката. По его словам, неизвестный мужчина, находясь в парке Горького, похитил самокат стоимостью 30 тысяч рублей.

Электросамокат был оборудован GPS-навигатором, с помощью которого было быстро установлено местонахождение подозреваемого. 28-летнего казанца задержали по «горячим следам». Мужчина не стал отрицать и сознался в краже.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, что с 22 июля в тестовом режиме в Казани запустили сервис проката электросамокатов Whoosh. Только за первую неделю казанцы воспользовались самокатами 6 тысяч раз.

Общество Татарстан
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