В Казани полицейские задержали мужчину, укравшего электросамокат сервиса проката

Фото: Реальное время

В Казани в отдел полиции обратился представитель сервиса проката с заявлением по факту кражи электросамоката. По его словам, неизвестный мужчина, находясь в парке Горького, похитил самокат стоимостью 30 тысяч рублей.

Электросамокат был оборудован GPS-навигатором, с помощью которого было быстро установлено местонахождение подозреваемого. 28-летнего казанца задержали по «горячим следам». Мужчина не стал отрицать и сознался в краже.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, что с 22 июля в тестовом режиме в Казани запустили сервис проката электросамокатов Whoosh. Только за первую неделю казанцы воспользовались самокатами 6 тысяч раз.

