Муфтий Татарстана еще раз напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные правила на Курбан-байрам
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к верующим перед празднованием Курбан-байрам. Он призвал всех соблюдать введенные в условиях пандемии санитарные правила.
Камиль хазрат Самигуллин напомнил, что на праздничный гает необходимо взять с собой маски, перчатки и собственный молитвенный коврик.
«Прошу также помнить о правиле соблюдения социальной дистанции между верующими во время намаза! Кроме того, к сожалению, на данный момент в мечети не могут собираться более 100 человек, поэтому большинству из нас придется совершить намаз на открытом воздухе», — напомнил муфтий Татарстана.
Для тех, кто не пойдет на празднование, будет организована прямая трансляция Курбан-байрама из Галеевской мечети Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым