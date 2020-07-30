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Муфтий Татарстана еще раз напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные правила на Курбан-байрам

11:30, 30.07.2020
Муфтий Татарстана еще раз напомнил верующим о необходимости соблюдать санитарные правила на Курбан-байрам
Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к верующим перед празднованием Курбан-байрам. Он призвал всех соблюдать введенные в условиях пандемии санитарные правила.

Камиль хазрат Самигуллин напомнил, что на праздничный гает необходимо взять с собой маски, перчатки и собственный молитвенный коврик.

«Прошу также помнить о правиле соблюдения социальной дистанции между верующими во время намаза! Кроме того, к сожалению, на данный момент в мечети не могут собираться более 100 человек, поэтому большинству из нас придется совершить намаз на открытом воздухе», — напомнил муфтий Татарстана.

Для тех, кто не пойдет на празднование, будет организована прямая трансляция Курбан-байрама из Галеевской мечети Казани.

Общество Татарстан
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