В Татарстане будет создан совместный российско-японский проектный центр
Группа ТАИФ и японские компании Mitsui & Co., Ltd и Toyo Engineering договорились о создании совместного Проектного центра в Татарстане. Группу компаний ТАИФ на встрече представляли главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрат Шигабутдинов. Представительный состав с японской стороны возглавляли корпоративный исполнительный директор Toyo Engineering Corporation Эйдзи Хосой и руководитель проекта Тетсудзи Миязаки.
Сегодня в режиме ВКС, связавшей головной офис Группы ТАИФ в Казани и штаб-квартиру Mitsui & Co., Ltd в Токио, стороны обсудили юридическую форму будущего НПЦ, финансирование его создания, вопрос формирования и обучения персонала, этапы развития центра и круг предстоящих задач. Наиболее вероятным местом регистрации НПЦ названа ОЭЗ «Иннополис».
На начальном этапе центр предполагает сосредоточиться на инжиниринге уже стартовавших и планируемых проектов компаний Группы ТАИФ. В перспективе на ближайшие годы его цель — выстроить ЕРС-центр международного уровня, способный оказывать комплексные услуги ведущим нефтегазоперерабатывающим, нефтегазохимическим и энергетическим компаниям России и мира.
Опираться центр будет на комплекс сильных сторон компаний-основательниц. Так, Группа ТАИФ готова делиться богатым практическим опытом в организации и развитии производств в области нефтепереработки, нефтехимии, химии и энергетики, а также деловыми связями и глубоким знанием законодательных нюансов ведения бизнеса в России. Mitsui — предложить большие торговые возможности и деловые связи в международном бизнесе. Toyo — обширный опыт международного подрядчика в проектировании крупных производств, EPC и развитии новых инжиниринговых компаний.
На первом совещании по вопросу создания нового проектного центра, сторонами была сформирована рабочая группа, которой предстоит проработать комплекс первоочередных вопросов. Следующая встреча запланирована ровно через месяц.
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