Бастрыкин поручил разобраться со строительством ТЦ вместо спортплощадки в одном из дворов Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому начать проверку после жалобы жителей Казани на строительство торгового центра вместо спортивной площадки для детей.

Так, в ведомстве обратили внимание на статью в одном из региональных изданий, в которой рассказывается о том, что на придомовой территории вблизи многоэтажных домов построили торговый центр вместо детской спортивной площадки.

По данным СМИ, речь идет о дворе, расположенном между двух 18-этажек на улице Адоратского.

Ранее в Татарстане прокуратура сочла незаконной вырубку леса в Семиозерском сельском поселении и направила соответствующие материалы в Следком.

