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Прокуратура потребовала признать незаконной вырубку леса под Казанью

18:19, 25.06.2020
Прокуратура потребовала признать незаконной вырубку леса под Казанью
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В прокуратуре Татарстана считают незаконной вырубку леса в Семиозерском сельском поселении. Надзорное ведомство провело проверку и направило материалы в Следственный комитет.

Также прокуратура через суд потребовала прекратить право собственности на землю, передает «Татар-информ».

Проверка прошла после появления жалоб местных жителей в соцсетях. Они сообщили, что застройщик расчищает участки леса, чтобы строить на них коттеджи.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном наказании должностных лиц исполкома сельского поселения.

ПроисшествияОбществоНедвижимость Татарстан
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