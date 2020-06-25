Прокуратура потребовала признать незаконной вырубку леса под Казанью

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В прокуратуре Татарстана считают незаконной вырубку леса в Семиозерском сельском поселении. Надзорное ведомство провело проверку и направило материалы в Следственный комитет.

Также прокуратура через суд потребовала прекратить право собственности на землю, передает «Татар-информ».

Проверка прошла после появления жалоб местных жителей в соцсетях. Они сообщили, что застройщик расчищает участки леса, чтобы строить на них коттеджи.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном наказании должностных лиц исполкома сельского поселения.