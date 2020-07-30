Пособия на детей россияне потратили на погашение микрозаймов

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Россияне направляли пособия на детей в возрасте от от 3 до 16 лет на погашение долгов в микрофинансовых организациях. Об этом следуют данные в сервиса CloudPayments.

Аналитики изучили обороты 133 микрофинансовых организациях. Выяснилось, что после введения режима самоизоляции резко упал объем погашений онлайн-займов. Однако число погашений резко возросло в июне, когда россияне стали получать единовременные пособия на детей, сообщает РБК.

Вторая волна собираемости долгов наступила в начале июля, когда повторились президентские выплаты на детей.

Ранее Пенсионный фонд Татарстана объяснил порядок новых «путинских» выплат семьям с детьми.