В Зеленодольске могут построить частную полилингвальную школу за 110 млн рублей

Власти Зеленодольска рассматривают проект частной полилингвальной школы. Объем инвестиций в объект оценивается в 110 млн рублей.

«Проект очень интересный, мы его принимаем. Конечно, его следует доработать. При планировке учесть, что это образовательное учреждение и оно должно отвечать всем государственным стандартам», — заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он добавил, что при строетльстве школы следует рассмотреть возможность государственно-частного партнерства.

По данным пресс-службы администрации района, с инициативой строительства школы выступил имам-хатыйб соборной мечети Зеленодольска Ильдар хазрат Гатауллин. Она должна появиться при мечети на улице Гоголя. Проект был подготовлен компанией «Арт-проект». В школе планируют изучать татарский, русский, английский, турецкий, арабский, китайский и другие языки по востребованию. Школа рассчитана на 250 детей.

Напомним, что полилингвальная школа уже строится в Елабужском районе. По данным Госстройнадзора РТ, она готова на 90%.