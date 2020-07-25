Готовность полилингвальной школы в Елабуге составляет 90%

Заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Линар Фатыхов накануне в Елабуге осмотрел полилингвальную школу «Адымнар-Алабуга», где строительные работы близятся к завершению. На данный момент степень готовности школы составляет 90%.

На сегодняшний день рабочие завершают внутреннюю отделку нового здания, монтаж внутренних инженерных сетей, выполняют работы по благоустройству территории. Сдать объект планируется в начале августа 2020 года, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Напомним, к 1 сентября в Казани планируется ввести в эксплуатацию полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Он включает в себя три школы: начальную, новую билингвальную на ул. Бичурина, полилингвальную на ул. Бондаренко и детские сады.