Сумму затрат по завершению долгостроя «Свея» назовут в сентябре

Фото: Василя Ширшова

Сегодня во время обхода «свеевского» долгостроя на Достоевского, 57 дольщики вновь поинтересовались суммой средств, необходимой для завершения строительства дома. В данный момент на объекте идет техобследование. Как сообщил исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, смета будет в сентябре:

— Пока считаем. Проектно-сметную документацию разрабатывают, затем она уйдет на экспертизу, ее перепроверят. Тогда мы получим окончательную цифру, — пояснил он порядок расчета необходимой для достройки дома суммы.



Встреча с дольщиками на объекте в этом году прошла впервые. Покупатели квартир и офисов в долгострое также спрашивали про сроки и виды работ. Руководитель строительной компании «Бриз» сообщил, что на доме в данный момент завершается демонтаж обветшавших конструкций и идет подготовка к монтажу новых.