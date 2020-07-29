Spotify в минусе: выручка во II квартале хуже прогнозов

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA во II квартале 2020 года отчитался о чистом убытке и выручке, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Несмотря на это, выросло число платных подписчиков и активных пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Spotify.



В пресс-релизе сказано, что чистый убыток за апрель — июнь составил 356 млн евро ($418,4 млн). Однако выручка шведской компании выросла до 1,88 млрд евро, то есть на 13%. Выручка от подписки оправдала ожидания компании и увеличилась на 17% — до 1,75 млрд евро. Рекламные доходы из-за последствий пандемии упали на 21%, тем не менее оказались выше прогнозов.

Прирост пользователей Spotify увеличился на 29% (299 млн человек), а количество платных подписок выросло на 27%, то есть до 138 млн человек.

Ожидания компании по следующему кварталу положительные: сервис рассчитывает, что число пользователей вырастет до 312—317 млн, а к концу года — до 328—348 миллионов.

Напомним, в середине июля в российских App Store и Play Market стало доступно приложение Spotify.

