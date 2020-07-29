Турецкие отели подняли цены

Турция открылась для российских туристов, но недавно отдых в дорогих отелях страны подорожал на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.



По ее словам, несколько дней назад отдых в трехзвездочном отеле Аланьи или Антальи на неделю, где «все включено», стоил 25—30 тыс. рублей. Как только в России вырос спрос, выросли и цены.

Цены в бюджетных отелях были ниже неделю назад, сейчас — сравнялись с прошлогодними. В четырех- и пятизвездочных отелях недельный отдых стоит уже 60—75 тыс. на человека. По данным АТОР, россияне чаще всего едут в четырехзвездочные гостиницы на 10 дней.

Ранее в посольстве рассказали о правилах для приезжающих в Турцию россиян.