Посольство рассказало о правилах для россиян, приезжающих в Турцию

Российским туристам, которые приедут в Турцию на отдых, по прилету не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса, сообщило посольство России в Анкаре.

Тестирование на COVID-19 также не будет проводиться и в аэропортах страны. Во время полета все пассажиры должны будут заполнить специальную форму, в которой нужно указать личные данные, номер кресла, адрес прибывания в Турции. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех туристов будут измерять температуру и проверять симптомы COVID-19.

Если у одного из туристов обнаружат коронавирус, его сразу же госпитализируют, а всех пассажиров, которые сидели с ним рядом или контактировали с ним, отправят на 14-дневный карантин.

В посольстве обратили внимание на то, что в стране сохраняется масочный режим в общественных местах. За несоблюдение этого правила туриста оштрафуют на 900 турецких лир (около 9,3 тыс. руб.).



Также российское посольство порекомендовало туристам в обязательном порядке покупать медицинские страховки. По данным турецких властей, в страховки включили медобслуживание на случай заражения COVID-19. Приобрести их можно будет у туроператоров, в аэропорту или онлайн.



Сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул, уточняла вице-премьер Татьяна Голикова.

