Пенсионерка из Казани провернула аферу на 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в отношении осужденной 63-летней женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в полицию поступили заявления жительниц Казани. Они сообщили, что ранее передали денежные средства женщине, которая обещала помочь в покупке квартир на выгодных условиях.

По словам женщины, до выхода на пенсию она занимала высокий пост в госучреждении, где у нее остались связи. Деньги с потерпевших забирались частями под разными предлогами: взнос на будущую жилплощадь, оплата ремонтных работ и т. д.

В феврале 2020 года женщина уже приговаривалась к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима за аналогичное преступление. На данный момент она отбывает наказание в исправительной колонии в Удмуртии. Следствие продолжается.