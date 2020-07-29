Леонид Слуцкий: «Деспотович — действительно классный форвард»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его команда будет готовиться к новому сезону, а также объяснил, почему казанский клуб приобрел именно сербского нападающего Джордже Деспотовича.

— Мы возобновили занятия, и я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск и началась новая «предсезонка». Все нормально, никаких изменений в процессе нет по сравнению с тем, как было пять дней назад.

Также наставник казанского клуба прокомментировал работу двух новых футболистов:

— Меркулов с нами тренируется очень давно, и он уже влился в нашу атмосферу. Деспотович вряд ли будет сильно влиять на атмосферу в команде, потому что он иностранец, плюс атмосферу, как правило, несут в себе люди, которые уже более продолжительный промежуток времени находятся. Деспотович — действительно классный форвард, и я уже говорил о том, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболистов, которые не имели опыта в Российской премьер-лиге. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал в РПЛ, полностью адаптированный к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетным вариантом.

Что касается проведения товарищеских матчей, то Слуцкий отметил неопределенность в этом вопросе. «Рубин» не против провести две товарищеские встречи с нижнекамским «Нефтехимиком», однако уже в ближайшие выходные стартует сезон в ФНЛ, поэтому проведение спаррингов с другими командами сейчас под вопросом. Главный тренер казанцев отметил, что «Рубину» нужен будет один товарищеский матч перед стартом нового чемпионата.



Напомним, что казанцы сыграют в первом туре нового сезона дома против московского «Локомотива». Старт чемпионата 2020/21 запланирован на 8 августа.

Ранее в «Реальном времени» вышел подробный текст о Джордже Деспотовиче.