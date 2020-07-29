За семь лет в Татарстане провели ремонт в 1,5 тыс. медицинских объектов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В августе строители отмечают свой профессиональный праздник, об этом сегодня на брифинге напомнил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Он рассказал, какие социальные и культурные объекты возвели в республике за последние годы. В этом году строительство ведется в рамках 50 программ разного уровня.

В Татарстане функционирует программа по строительству сельских клубов. За 2012— 2019 годы строители сдали 306 сельских клубов на 46 тыс. мест. В этом году строят еще 12 сельских клубов на 1300 мест.

За 2013—2019 годы построили и капитально отремонтировали 396 ветобъединений и управлений сельского хозяйства. А в этом году в работе находится 41 подобный объект. В 2018—2019 годах возвели 32 здания сельсоветов — работа введется в тесном контакте с поселениями.

Широко развивается программа ФАПов, патолого-анатомических отделений, врачебных амбулаторий, а также капремонта объектов здравоохранения. По словам Гимаева, блочно-модульные ФАПы — это быстро возводимые объекты. В 2012—2019 годы в республике сдали 506 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 34 врачебных амбулатории и 24 патолого-анатомических отделения, провели капремонт на 1 500 подобных объектах. В текущем году ведется строительство и ремонт на 51 объекте.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана неделю назад опубликовало выкладку по объектам, которые капитально отремонтируют в этом году. Всего будет отремонтировано 1 108 объектов, большинство которых — 478 — относятся к сфере образования.