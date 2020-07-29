В центре «Вектор» сообщили о подробностях испытания вакцины от COVID-19

Вакцина вводится пяти участникам, остальные в ходе исследования получают плацебо. Подробности испытаний рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Так как мы не знаем, кого провакцинировали, мы оцениваем, как вакцина ведет себя на первых добровольцах, чтобы потом перейти на следующую стадию в более расширенной выборке», — отмечает Ильназ Иматдинов (цитата по «РИА Новости»).

Для первой стадии достаточно пяти человек, а после число добровольцев будет расширено до сотни.

Напомним, что вакцину от коронавируса передали на экспертизу, ожидается, что 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот, сообщили СМИ.