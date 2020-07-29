Хорватия и Мальта готовы принять туристов из России

Как сообщает «Вестник АТОР», Хорватия и Мальта выразили готовность принять российских туристов.



Однако другие государства ЕС приняли решение не открывать свои границы для российских граждан как минимум до середины августа. Такую позицию заняли и те страны, для которых туризм с Россией экономически важен: Финляндия закрыта до 25 августа, а Эстония до сентября.

24 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Россияне смогут улететь пока что в три страны — Турцию, Танзанию и Великобританию. Также российские власти обсуждают перспективы возобновления перелетов с Венгрией, Южной Кореей.