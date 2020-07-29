Михаил Дегтярев: «Я буду продолжать линию открытости в общении с людьми, которую проводил Фургал»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что у них с бывшим главой региона Сергеем Фургалом одна школа — школа лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которая учила не бояться выходить на публику. Дегтярев готов к прямому обращению к народу, чтобы заслужить уважение и поддержку жителей края.

Он отметил, что принял решение о продлении программы субсидирования авиабилетов в северные районы края.

«Деньги кончились, билеты тоже. Надеюсь, краевая дума примет поправки к бюджету, которые я внес. Субсидирование — дело благое, поэтому будем продолжать», — отметил врио губернатора.

На вопрос журналиста о том, будет ли он работать с командой Фургала, Дегтярев ответил, что все зависит от чиновников. По словам врио губерантора, руководитель аппарата Владимир Хлапов и первый зампред правительства Юрий Золочевский написали заявления об увольнении по собственному желанию.

«Многие министры слоняются покинуть посты, я вижу — опасаются, что не выдержат темп и требования, которые я выдвигаю», — рассказал Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев рассказал, что предложение возглавить регион после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала стало полной неожиданностью, но к руководящей должности он оказался готов.