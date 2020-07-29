Архитектор рассказала, какой будет парк в казанском «Салават купере»

Один из авторов проекта парка в жилом массиве «Салават купере» архитектор Карина Давлетьянова рассказала, какое общественное пространство ждет жителей микрорайона.

Отметим, что сроки открытия парка передвинули с августа 2020 года на более позднее время из-за неготовности проекта.

Сейчас работа над проектом продвигается, общественные обсуждения парка запланированы на август.

Среди предложений архитекторов — благоустроить озеро с фонтаном для его аэрации, чтобы вода не застаивалась, построить центральную площадь, на которой можно проводить народные гулянья, ставить новогоднюю елку. Вокруг озера авторы концепции предлагают организовать различные площадки для детей. Инженерную подготовку проекта можно будет начать только после обсуждения концепции благоустройства парка с жителями «Салават купере» и утверждения ими концепции благоустройства.

— Идет проработка эскизного проекта парковой зоны в «Салават купере». Помимо архитекторов в нем участвуют и эксперты в части мелиоративных работ — они консультируют специалистов и дают рекомендации по работе с водоемами, находящимися на территории. Без этого нельзя завершить подготовку проекта. Если экономическая ситуация нам позволит, мы построим этот парк в следующем году. Этим летом будем проводить встречи с жителями, обсуждать проект благоустройства. С учетом текущей ситуации, возможно, будем встречаться онлайн, — рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.



Подробнее о том, когда в «Салават купере» появится парк — в материале «Реального времени».