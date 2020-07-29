Эксперты назвали десятку лучших ресторанов мира

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших ресторанов мира. Первое место по версии Travellers' Choice Awards в нем заняло заведение Auberge Du Vieux Puits во Франции.

Французский ресторан оказался и на втором месте — La Ville Blanche, передает «РИА Новости». Замыкает тройку аргентинский общепит Chila.

На четвертом месте расположился британский ресторан The Black Swan. Пятое занял ресторан Leo в Колумбии.

Еще одно заведение из Аргентины расположилось на шестой строке. Речь идет о ресторане Aramburu. Седьмая досталась очередному французскому общепиту под названием Restaurant La Maison d'a Cote.

Восьмое, согласно голосам пользователей, досталось заведению «040» из Чили. Девятое — Ise Sueyoshi, расположенному в Японии. Замыкает десятку британский ресторан The Fat Duck.

В Татарстане на прошлой неделе, после перехода на новый этап смягчения «антиковидного» режима, сообщили о возобновлении работы почти 8,4 тысячи ресторанов, кафе и магазинов.