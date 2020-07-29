Британские ученые подтвердили связь лития с суицидальными настроениями

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Группа ученых из Великобритании проанализировала данные более 1 000 городов и пришла к выводу, что литий действительно помогает предотвращать самоубийства.

Врачи уже применяют соли лития для создания нормотиков — препаратов, стабилизирующих состояния психически нездоровых людей. Считается, что они предотвращают суицидальные настроения, особенно у пациентов с биполярным расстройством.

Исследователи провели 15 исследований, затронувших 1 286 населенных пунктов Японии, Австрии, США, Англии, Греции, Италии и Литвы. Средние уровни лития, обнаруженные в образцах питьевой воды, варьировались всего от 3,8 микрограмма на литр до 46,3 микрограмма на литр, сообщается в журнале The British Journal of Psychiatry.

Метаанализ данных показал, что на тех территориях, где уровень концентрации лития в воде выше, статистика по самоубийствам ниже.

Ученые предложили добавлять литий в резервуары водоснабжения.