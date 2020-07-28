Шведский бизнес избежал банкротства, несмотря на коронавирус

Критики предсказывали крах экономики страны, однако шведский бизнес избежал массовых банкротств. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.



Аналитик шведского отдела банка SEB Эсбьорн Лундевалл отметил, что никогда не видел такой высокой доли компаний, отчитавшихся о гораздо большей прибыли, чем ожидалось. «Это почти каждая фирма», — сказал он.

Один из крупнейших банков Швеции — Swedbank сообщил о прибыли в 6 млрд крон (683 млн долларов), она упала незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль объясняется тем, что крупные компании, бравшие кредиты в начале года, стремились погасить их. Малые предприятия брали меньше, чем ожидалось.

Шведские компании делятся на ориентированных на экспорт или внутренний рынок. Первые пострадали из-за сокращения глобального спроса, вторые больше выиграли от отсутствия карантина.

По прогнозам экономистов, ВВП Швеции снизится примерно на 5% в этом году. Это сопоставимо с Данией и Норвегией и лучше показателей Италии, Великобритании, Франции.

Ранее ученые Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что закрытие на карантин начальных школ на фоне распространения коронавируса существенно не повлияло на количество новых случаев заражения.