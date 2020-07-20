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Главное о коронавирусе на 20 июля: прививки от COVID-19 для элиты, зараженных будут искать собаки

11:16, 20.07.2020
Главное о коронавирусе на 20 июля: прививки от COVID-19 для элиты, зараженных будут искать собаки
Фото: mos.ru

Очереди в торговых центрах Казани

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 33 новых случая COVID-19, из них два — завозные, остальные контактные. Госпитализированы шесть человек, 27 пациентов лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (27 человек). Три случая зарегистрированы в в Набережных Челнах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 5 248 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 104 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 27.

  • Два кандидата в депутаты горсовета Набережных Челнов от «Коммунистов России» не смогли сдать документы на регистрацию в избирательные комиссии из-за того, что болеют коронавирусом.
  • В Набережных Челнах под медицинским наблюдением остаются 138 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 777 челнинцев, выздоровели 496 человек.
  • За апрель, май и июнь в службу финансового омбудсмена поступило 127 «коронавирусных» обращений от граждан из-за споров по договорам с финансовыми организациями. Шесть из них поступили из Татарстана.
  • Пользователи соцсетей сообщили об очередях в магазинах торговых центров Казани. По их словам, многие не носят маски и не соблюдают дистанцию.
  • В Казани идет набор добровольцев для помощи паломникам во время празднования дня Казанской иконы Божией Матери. В организации торжества требуется помощь волонтеров, которые будут координировать действия участников богослужения, следить за порядком и соблюдением социальной дистанции во время молитвенных торжеств.

Доступ российской элиты к вакцине от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 258 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло до 777 486, а выздоровевших — до 553 602 человек.

Зафиксировано 85 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 12 427 человек.

  • Сколтех по итогам первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в России сообщил, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы.
  • У испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса добровольцев выявили антитела к коронавирусу.
  • Роспотребнадзор начал исследовать распространение коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных пациентов.
  • Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи.
  • Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 25 миллионов.
  • Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян заявил, что одновременное заражение гриппом и новым коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы.

Рекордный срок лечения от коронавируса

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 508 352. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени. Умерли на сегодняшний день 606 195 человек.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 773 260). На второй строчке — Бразилия (2 098 389), на третьей — Индия (1 118 206). Россия на четвертом месте (770 311, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (364 328).

По количеству смертей лидируют США (140 534), Бразилия (79 488), Великобритания (45 385), Мексика (39 184), Италия (35 045).

  • Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми.
  • Гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон спрогнозировал наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии COVID-19.
  • Федерация футбола Боливии сообщила о смерти главы организации Сесара Луиса Салинаса из-за коронавируса.
  • В Великобритании пациентка Фатима Бридл провела в больнице из-за коронавируса 130 дней, из которых 105 суток она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Это является рекордом длительности лечения.
  • Военные Австрии начали тренировать собак для поиска людей, зараженных коронавирусом.
  • Профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовые лампы можно будет активно использовать для дезинфекции закрытых помещений от коронавируса.
  • Ученые Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что закрытие начальных школ на карантин на фоне распространения коронавируса существенно не повлияло на количество новых случаев заражения.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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