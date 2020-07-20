Главное о коронавирусе на 20 июля: прививки от COVID-19 для элиты, зараженных будут искать собаки

Очереди в торговых центрах Казани

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 33 новых случая COVID-19, из них два — завозные, остальные контактные. Госпитализированы шесть человек, 27 пациентов лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (27 человек). Три случая зарегистрированы в в Набережных Челнах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 5 248 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 104 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 27.

Два кандидата в депутаты горсовета Набережных Челнов от «Коммунистов России» не смогли сдать документы на регистрацию в избирательные комиссии из-за того, что болеют коронавирусом.

В Набережных Челнах под медицинским наблюдением остаются 138 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 777 челнинцев, выздоровели 496 человек.

За апрель, май и июнь в службу финансового омбудсмена поступило 127 «коронавирусных» обращений от граждан из-за споров по договорам с финансовыми организациями. Шесть из них поступили из Татарстана.

Пользователи соцсетей сообщили об очередях в магазинах торговых центров Казани. По их словам, многие не носят маски и не соблюдают дистанцию.

В Казани идет набор добровольцев для помощи паломникам во время празднования дня Казанской иконы Божией Матери. В организации торжества требуется помощь волонтеров, которые будут координировать действия участников богослужения, следить за порядком и соблюдением социальной дистанции во время молитвенных торжеств.

Доступ российской элиты к вакцине от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 258 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло до 777 486, а выздоровевших — до 553 602 человек.

Зафиксировано 85 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 12 427 человек.

Сколтех по итогам первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в России сообщил, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы.

У испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса добровольцев выявили антитела к коронавирусу.



Роспотребнадзор начал исследовать распространение коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных пациентов.



Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.

Агентство Bloomberg сообщило, что у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи.

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 25 миллионов.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян заявил, что одновременное заражение гриппом и новым коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы.

Рекордный срок лечения от коронавируса

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 508 352. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени. Умерли на сегодняшний день 606 195 человек.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 773 260). На второй строчке — Бразилия (2 098 389), на третьей — Индия (1 118 206). Россия на четвертом месте (770 311, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (364 328).

По количеству смертей лидируют США (140 534), Бразилия (79 488), Великобритания (45 385), Мексика (39 184), Италия (35 045).

Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми.

Гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон спрогнозировал наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии COVID-19.



Федерация футбола Боливии сообщила о смерти главы организации Сесара Луиса Салинаса из-за коронавируса.



В Великобритании пациентка Фатима Бридл провела в больнице из-за коронавируса 130 дней, из которых 105 суток она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Это является рекордом длительности лечения.



Военные Австрии начали тренировать собак для поиска людей, зараженных коронавирусом.



Профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовые лампы можно будет активно использовать для дезинфекции закрытых помещений от коронавируса.

Ученые Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что закрытие начальных школ на карантин на фоне распространения коронавируса существенно не повлияло на количество новых случаев заражения.



Дарья Пинегина