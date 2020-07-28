За полгода в Татарстане составили более 14 тыс. протоколов за нарушения ПДД

Сотрудники полиции составили более 14 тыс. административных материалов за 6 месяцев 2020 года в отношении нарушителей ПДД, которые не уплатили штраф в установленный срок. По результатам рассмотрения дел суды приняли более тысячи решений об аресте неплательщиков. Оштрафованы были 8889 человек, а 416 — привлечены к ответственности в виде обязательных работ. Об этом сообщили в ГИБДД по РТ.

Там отметили, что неуплата штрафа в установленный срок влечет удвоение суммы. Также могут быть назначены и обязательные работы на срок до пятидесяти часов.



Уклоняющиеся от уплаты штрафов владельцы автомобилей могут подвергнуться ограничению в праве на выезд за пределы России и временному ограничению на пользование правом управления транспортом. Последнее влечет наказание в виде обязательных работ до пятидесяти часов или лишения специального права на срок до одного года. Также применяется такая практика, как арест транспортного средства. Оно может быть реализовано до уплаты долга. За 2020 год арестовано 234 машины должников.

Штраф может быть уплачен в размере половины суммы в случае его оплаты в течение 20 дней. Исключение — повторные нарушения, грубые нарушения. Например, управление автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, что ранее налоговые органы Татарстана арестовали автомобиль из-за недоимки налогов почти в 300 тысяч рублей.