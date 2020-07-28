В Казани заклание жертвенных баранов на Курбан-байрам пройдет на 15 площадках

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани определены площадки для жертвоприношений на праздник Курбан-байрам. По всему городу будут действовать 15 мест, где можно провести заклание.

Согласно данным мэрии Казани, сразу четыре площадки будут действовать в Приволжском районе города:

мечеть «Гадель», Оренбургский проезд, 193, тел. +7(843)269-50-37;

мечеть «Ризван», ул. Хусаина Мавлютова, 48а, тел. +7(843)224-38-47;

мечеть «Тынычлык», ул. Мелитопольская, 15 (поселок Мирный), тел. +7(843)266-34-04;

комплекс по ул. Братьев Петряевых.

В Кировском районе — три:

мечеть «Рамазан», ул. Окольная, 25б, тел. +7(843)260-03-13;

мечеть «Маулид», ул. Селянская, 23 (поселок Залесный);

мечеть «Раджап», ул. Энгельса, 20.

В Советском районе — две:

мечеть «Куддус», Яснополянский переулок, 16 (поселок Карьер), тел. +7(937)776-07-74;

мечеть «Иман Нуры», ул. Дорожная, 32а (поселок Нагорный), тел. +7(919)691-19-81.

Авиастроительный район:

мечеть «Салихжан», ул. Бестужева, 66а, тел. +7(843)513-66-50;

мечеть «Фатиха», ул. Рихарда Зорге, 2а, (поселок Кадышево), тел. +7(927)245-66-72.

Вахитовский район:

мечеть «Аль-Марджани» ул. Каюма Насыри, 17, тел. +7(843)293-36-86;

мечеть «Апанаевская», ул. Каюма Насыри, 27, тел. +7(843)293-42-92.

Московский район:

мечеть «Сулейман», ул. Ютазинская, 8а, корпус 1, тел. +7(843)512-03-77.

Ново-Савиновский район:

мечеть «Казан Нуры», пр. Фатыха Амирхана, 3, тел. +7(843)523-16-55, +7(843)523-14-95.

Ранее уже сообщалось, что Духовное управление мусульман Татарстана подготовило полный список площадок для заклания жертвенных баранов на Курбан-байрам.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора, связанные с угрозой коронавируса.