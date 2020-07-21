ДУМ РТ определило места для забоя баранов на Курбан-байрам

Фото: Олег Тихонов

ДУМ РТ определило места для заклания жертвенных баранов на Курбан-байрам.

Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза в 04.30 часов утра 31 июля и продлится в течение 3 дней. В республике организовано 55 площадок для заклания. При этом мухтасибаты ДУМ РТ сократили количество мест заклания до 33 площадок, подконтрольных мухтасибатам ДУМ РТ. Кроме этого, курбан можно совершить в частных забойных цехах и подворьях.

В Казани будут организованы 15 забойных площадок. Ознакомиться с адресами можно на сайте ДУМ РТ.



Ранее сообщалось, что в Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам. Забой животных будет проходить на территории личных подсобных хозяйств.

